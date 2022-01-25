Семененко заменил Коляду в составе олимпийской сборной России по фигурному катанию
Российский фигурист Михаил Коляда пропустит Олимпийские игры в Пекине из-за положительного теста на коронавирус, сообщает пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР).
В сообщении говорится, что вместо Коляды в Китай поедет Евгений Семененко, который изначально был зачислен в состав запасных.
Кроме Семененко в составе мужской российской олимпийской команды фигуристов в Пекине выступят Марк Кондратюк и Андрей Мозалев.
Ранее двукратный призёр Олимпийских игр, тренер Александр Жулин заявил, что сборная России по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине выиграет «штук пять медалей», сообщает RT.
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