Семененко заменил Коляду в составе олимпийской сборной России по фигурному катанию

В сообщении говорится, что вместо Коляды в Китай поедет Евгений Семененко, который изначально был зачислен в состав запасных.

Кроме Семененко в составе мужской российской олимпийской команды фигуристов в Пекине выступят Марк Кондратюк и Андрей Мозалев.

Ранее двукратный призёр Олимпийских игр, тренер Александр Жулин заявил, что сборная России по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине выиграет «штук пять медалей», сообщает RT.