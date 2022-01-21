«Не так, как в Корее»: Журова пожелала российским спортсменам попасть на Олимпиаду-2022
Олимпиада в Пекине пройдет для россиян успешно, если только спортсменов не ограничат в выступлениях как в 2018 году, сказала депутат Светлана Журова.
Через две недели начнется зимняя Олимпиада в Пекине. Уже объявлен состав многих российских команд, которые поедут в Китай. В связи с этим олимпийская чемпионка, первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» пожелала спортсменам добраться до соревнований в полном составе и добиться максимальных успехов.
«Мы всегда наши ожидания пытаемся сверить с тем, как выступали наши спортсмены на предыдущих соревнованиях, к примеру, на чемпионатах мира прошлого сезона и кубках мира, которые предвосхищают олимпийские игры. Пока неплохо у нас обстоят дела и в лыжах, и в биатлоне, в коньках, и в фигурном катании в первую очередь. Саночники-бобслеисты в прошлом году тоже хорошо выступали, точечно – сноуборд, фристайл. Это я назвала тех, на кого мы ставим ставки и понимаем, что есть аргументы, что они должны выступить неплохо, если, конечно, всех допустят, а не так, как было в [Южной] Корее (на зимней олимпиаде в 2018 году, - прим. НСН), когда только хоккеисты и фигуристы полноценными командами выступали, все остальные такой возможности не имели. Если все команды наши будут полными, никаких не будет ограничений и нюансов, то думаю, что результат будет хороший, надеюсь, мы будем в тройке. Опять же, очень важно, я уже неоднократно это говорила, чтобы выиграли наши хоккеисты, для России эта деталь очень значима всегда. Я желаю ребятам обязательно выиграть!», - пожелала депутат.
По словам Журовой, могут показать высокие результаты и российские горнолыжники, однако безусловными фаворитами остаются российские фигуристы.
«У нас всегда, если говорить про неожиданности, это горные лыжи, мы надеялись и на медали в Сочи, но не сложилось, как хотелось. У нас, в принципе, в этом виде спорта могут быть неожиданные прорывы, они бывали, это вид непростой, но бывает, что звезды так сходятся. Не совсем неожиданность, но было бы здорово, если бы все четыре медали в фигурном катании были бы наши. Три – это «ожиданность», а вот четыре – это будет неожиданность!», - заключила депутат.
Ранее российские фигуристки заняли весь пьедестал на чемпионате Европы. Камила Валиева завоевала «золото» в женском одиночном катании, второе и третье места достались Анне Щербаковой и Александре Трусовой.
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