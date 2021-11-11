«Разгром или эконом?» Мостовой не верит в «осечку» России с Кипром
Александр Мостовой рассказал НСН, как после единственной в истории ничьи России с Кипром его незаслуженно обвинили и на год убрали из сборной.
Экс-игрок сборной России по футболу Александр Мостовой в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» оценил шансы команды Валерия Карпина в сегодняшней игре с Кипром, а также рассказал про осечку нашей сборной с киприотами в 1997 году.
Сборная России по футболу 11 ноября проведет в Санкт-Петербурге предпоследний матч группового этапа отборочного турнира к Чемпионату Мира-2022 против Кипра. Игра начнется в 20:00 по московскому времени. 14 ноября Россия сыграет в гостях с Хорватией.
«Я думаю, что процентов на 80 вряд ли у сборной России возникнут проблемы. У Кипра нет мотивации. Что они могут преподнести? Если вначале не забьем, может какое-то время продержатся. А так не вижу никаких проблем. Скорее всего, не у России, а у Кипра будет расслабленность. Они никуда не выходят и не выйдут никогда, даже близко такого нет. Что ждать болельщикам? Не разгрома, а просто победы», - сказал Мостовой.
Сборная Кипра занимает последнее место в отборочной группе, Россия первое. При этом киприоты обыграли Словению (1:0) и сыграли вничью со Словакией (0:0).
«Это было вначале пути, впереди было ничего не ясно. Если посмотреть другие группы, там бывало, что команды после трех-четырех туров шли и на втором, и на первом месте, а потом все встало на свои места. И здесь то же самое. Поначалу все стараются, забивают», - объяснил эти результаты экс-игрок «Спартака», испанской «Сельты» и португальской «Бенфики».
Он также рассказал, почему бывают осечки в играх с «маленькими» командами и вспомнил единственную в истории ничью России с Кипром, после которой Мостового отлучили от сборной.
«Бывают осечки на выезде, в начале отборочного пути. А когда играешь дома, остается тур или два, не бывает почти никогда осечек и дополнительно мотивировать не надо никого. Тут все равно, кто у тебя в соперниках, ты понимаешь, что нужна победа. Я сейчас вспоминаю, что все осечки, которые были у сборной, произошли на выезде. Такое было три-четыре раза, я участвовал в одном таком матче. Кстати, это была игра с Кипром, когда мы 1:1 сыграли в гостях в начале отборочного турнира (отбора к ЧМ- 1998 – прим. НСН). После этого я в сборную целый год не вызывался, потом сказали, что я якобы специально гол не забил на последней минуте. И такие случаи были», - отметил один из лучших игроков в истории сборной России.
Он также развеял опасения по поводу возможной «пирровой победы» над Кипром и указал, кому можно дать отдохнуть перед игрой с Хорватией.
«Да, бывает такое, что не ставят специально, чтобы дать отдохнуть, но Головин, Миранчук и Смолов – никто из них не устал. Тут единственное, кому можно дать отдохнуть, это те, кто за последний месяц сыграли много игр, например Джикия. Хорваты сегодня играют с Мальтой на выезде, а Мальта нас потрепала прилично, причем в Москве. Им тоже надо будет в эконом-режиме выиграть, чтобы потом собраться на последнюю игру. Но у нас преимущество, мы ведь дома играем. Тем не менее, думаю, вряд ли хорваты потеряют очки», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Перед двумя заключительными матчами отборочного турнира ЧМ-2022 сборная России занимает первое место в группе, набрав 19 очков, на втором месте Хорватия (17 очков). Победитель отборочной группы выходит на Чемпионат Мира. 10 команд, занявших в группах вторые места, поборются за три путевки на ЧМ в серии плей-офф.
Российский футбольный союз напоминает, что Россия и Кипр сыграли шесть матчей в истории. Пять из них выиграла наша команда, еще одна игра завершилась в ничью.
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