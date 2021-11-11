«Разгром или эконом?» Мостовой не верит в «осечку» России с Кипром

«Я думаю, что процентов на 80 вряд ли у сборной России возникнут проблемы. У Кипра нет мотивации. Что они могут преподнести? Если вначале не забьем, может какое-то время продержатся. А так не вижу никаких проблем. Скорее всего, не у России, а у Кипра будет расслабленность. Они никуда не выходят и не выйдут никогда, даже близко такого нет. Что ждать болельщикам? Не разгрома, а просто победы», - сказал Мостовой.

Сборная Кипра занимает последнее место в отборочной группе, Россия первое. При этом киприоты обыграли Словению (1:0) и сыграли вничью со Словакией (0:0).

«Это было вначале пути, впереди было ничего не ясно. Если посмотреть другие группы, там бывало, что команды после трех-четырех туров шли и на втором, и на первом месте, а потом все встало на свои места. И здесь то же самое. Поначалу все стараются, забивают», - объяснил эти результаты экс-игрок «Спартака», испанской «Сельты» и португальской «Бенфики».

Он также рассказал, почему бывают осечки в играх с «маленькими» командами и вспомнил единственную в истории ничью России с Кипром, после которой Мостового отлучили от сборной.

«Бывают осечки на выезде, в начале отборочного пути. А когда играешь дома, остается тур или два, не бывает почти никогда осечек и дополнительно мотивировать не надо никого. Тут все равно, кто у тебя в соперниках, ты понимаешь, что нужна победа. Я сейчас вспоминаю, что все осечки, которые были у сборной, произошли на выезде. Такое было три-четыре раза, я участвовал в одном таком матче. Кстати, это была игра с Кипром, когда мы 1:1 сыграли в гостях в начале отборочного турнира (отбора к ЧМ- 1998 – прим. НСН). После этого я в сборную целый год не вызывался, потом сказали, что я якобы специально гол не забил на последней минуте. И такие случаи были», - отметил один из лучших игроков в истории сборной России.

Он также развеял опасения по поводу возможной «пирровой победы» над Кипром и указал, кому можно дать отдохнуть перед игрой с Хорватией.

«Да, бывает такое, что не ставят специально, чтобы дать отдохнуть, но Головин, Миранчук и Смолов – никто из них не устал. Тут единственное, кому можно дать отдохнуть, это те, кто за последний месяц сыграли много игр, например Джикия. Хорваты сегодня играют с Мальтой на выезде, а Мальта нас потрепала прилично, причем в Москве. Им тоже надо будет в эконом-режиме выиграть, чтобы потом собраться на последнюю игру. Но у нас преимущество, мы ведь дома играем. Тем не менее, думаю, вряд ли хорваты потеряют очки», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».