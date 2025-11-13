«Обязать нельзя!»: В Госдуме объяснили, кто перенесёт домовые чаты в MAX
Управляющим компаниям, которые используют домовые чаты для общения с жителями, могут высказать пожелание перейти в MAX, но в случае неисполнения лишь пожурят, заявила НСН Светлана Разворотнева.
В России нет обязанности создавать домовые чаты, и уж тем более люди не обязаны пользоваться мессенджером MAX для этих целей, власти только могут высказать свое пожелание управляющим компаниям. Об этом НСН рассказала заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева.
Власти обязали жителей каждого многоквартирного дома до конца 2025 года создать чат в национальном мессенджере MAX, закрепить за ним статус официального и перевести туда всех соседей. Предполагается, что мера коснется почти миллиона домов страны. Об этом сообщил глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин на заседании по вопросам ЖКХ при Совете Федерации. Разворотнева отметила, что неправильно предъявлять требования по этому вопросу непосредственно гражданам.
«Во-первых, нет обязанности создавать домовые чаты. Во-вторых, нет обязанности создавать чаты в MAX. Я думаю, что Минстрой может высказать пожелание, при этом, скорее всего, не в адрес жителей, а в адрес управляющих компаний. Много домов, где компании действительно рассматривают домовые чаты, как некий полезный рабочий инструмент общения с жителями, как сервисный инструмент, который позволяет принимать заявки. Тем, кто это делает, можно высказать такое желание. Но никаких мер воздействия, в том числе административных, на управляющие компании нет. Возможно, если они не последуют советам, их просто будут как-то журить», - рассказала она.
По словам депутата, мотивировать граждан скачать MAX можно только если не будет других альтернатив, а для того, чтобы сделать это нормой, нужно создавать нормативную базу.
«Если говорить про чаты, которые создают сами жители, то чаще всего это происходит именно по инициативе жителей, здесь уже точно обязать никого нельзя. Каждый общается так, как ему удобнее. Используются те сервисы, которыми пользуется большинство. Так что воздействовать на жителей можно, только если альтернативные сервисы перестали работать. Если мы хотим, чтобы это было нормой, нужно создавать какую-то нормативную базу, вводить ответственность за невыполнение. Во-первых, это долго, а во-вторых, честно говоря, не знаю, насколько это будет позитивно воспринято», - подытожила она.
Ранее директор НП «Национальный Жилищный Конгресс» Татьяна Вепрецкая также подтвердила НСН, что жильцов не могут обязать создавать домовой чат в Max, но такое распоряжение поступило к региональным чиновникам для обеспечения безопасности.
