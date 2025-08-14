ПСЖ впервые стал обладателем Суперкубка УЕФА

Футбольный клуб из Франции «Пари Сен-Жермен» обыграл английский «Тоттенхэм» и завоевал Суперкубок УЕФА.

Встреча состоялась в итальянском Удине. В основное время команды сыграли вничью со счетом 2:2, у парижской команды голы забили Ли Кан Ин и Гонсалу Рамуш, у лондонского клуба - Микки ван де Вен и Кристиан Ромеро. ПСЖ победил соперника в серии пенальти со счетом 4:3.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) признал лучшим игроком матча нападающего ПСЖ Усмана Дембеле. В ассоциации указали, что форвард «великолепно возглавил линию нападения» уступавшей команды.

ПСЖ выиграл Суперкубок УЕФА впервые в истории. В конце мая парижский клуб завоевал кубок Лиги чемпионов, напоминает Ura.ru.

