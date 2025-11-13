На Пхукете арестовали по запросу США россиянина, обвиняемого в хакерских атаках

Гражданина России задержали на острове Пхукет в Таиланде по запросу США, мужчину обвиняют в кибератаках. Об этом сообщает издание Тhe Рhuket Еxpress.

По его данным, задержанный – 35-летний гражданин РФ, который якобы проникал в системы с высоким уровнем безопасности и осуществлял хакерские атаки на несколько государственных учреждений США и Евросоюза. Запрос об экстрадиции мужчины направило ФБР, отмечает РЕН ТВ.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на генеральное консульство России в городе Пхукет, дипломатов уведомили об аресте по запросу другого государства россиянина 1990 года рождения, обвиняемого в «совершении преступления в сфере информационных технологий». Задержанного этапировали в Бангкок.

Ранее на острове Пханган в Таиланде задержали около двадцати россиян за визовые нарушения и уголовные преступления.

