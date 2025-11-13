В России обнаружили более 60 ранее неизвестных вирусов

Более 60 ранее неизвестных вирусов выявили в России. Об этом рассказал генеральный директор научного центра вирусологии и биотехнологий «Вектор» Роспотребнадзора Александр Агафонов в ходе научно-производственного форума «Золотая долина».

По его словам, специалисты хотят обнаружить все вирусы, распространенные на территории всей страны, особенно важно выявить патогенные для человека.

«Уже более 50 субъектов федерации прислали нам свои образцы. Мы выделили уже более 60 новых вирусов, неизвестных ранее, изучили их генетическую структуру», — подчеркнул Агафонов.

Он отметил, что это произошло в рамках работы по предотвращению глобальных пандемий. Эксперты отобрали ряд вирусов и изучили их биологическое свойство. Сейчас основная задача «Вектора» - разобраться, насколько стремительной будет эволюция этих вирусов и во что она перерастет.

Между тем терапевт Александр Малов предупредил, что осенью россияне могут столкнуться с рино- и пневмовирусами, парагриппом и простым гриппом, коронавирусной инфекцией, пишет «Свободная пресса».

