В Костромской области два человека погибли в ДТП с семью машинами

Семь автомобилей столкнулись на федеральной трассе Кострома - Шарья - Киров - Пермь в Костромской области. Об этом заявили в прокуратуре региона.

Авария произошла утром в четверг на 29-м километре автодороги. По предварительным данным, в районе деревни Володино Судиславского района столкнулись автомобиль «Газель» и грузовик Scania, из-за этого в ДТП попали еще пять машин.

«Водитель автомобиля "Газель" и его пассажир погибли», - подчеркнули в прокуратуре.

При этом водителя грузовика - мужчину 1961 года рождения - доставили в районную больницу с телесными повреждениями.

