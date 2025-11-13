В Костромской области два человека погибли в ДТП с семью машинами
Семь автомобилей столкнулись на федеральной трассе Кострома - Шарья - Киров - Пермь в Костромской области. Об этом заявили в прокуратуре региона.
Авария произошла утром в четверг на 29-м километре автодороги. По предварительным данным, в районе деревни Володино Судиславского района столкнулись автомобиль «Газель» и грузовик Scania, из-за этого в ДТП попали еще пять машин.
«Водитель автомобиля "Газель" и его пассажир погибли», - подчеркнули в прокуратуре.
При этом водителя грузовика - мужчину 1961 года рождения - доставили в районную больницу с телесными повреждениями.
Ранее в Амурской области пригородный автобус с 14 пассажирами столкнулся с грузовиком и загорелся, пострадали шесть человек, пишет «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Шоу-Театр CINEMA» покажет «визитную карточку» на премии «Все Цвета Джаза»
- Песков: Украине рано или поздно придется вести переговоры
- Вырубит всех: Какая страна первой разместит ядерное оружие в космосе
- Песков заявил, что дата прямой линии Путина определена
- В Костромской области два человека погибли в ДТП с семью машинами
- ВС РФ уничтожили 19 украинских безэкипажных катеров
- В России обнаружили более 60 ранее неизвестных вирусов
- Армия России освободила Синельниково и Даниловку
- Ложками, а не баночками: Диетолог призвала не отказываться от икры
- На Пхукете арестовали по запросу США россиянина, обвиняемого в хакерских атаках
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru