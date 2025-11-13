Песков заявил, что дата прямой линии Путина определена
13 ноября 202513:15
Дата прямой линии президента РФ Владимира Путина, которая пройдёт в 2025 году, определена. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, подготовка к мероприятию «ведётся активно».
«По деталям своевременно будем всё рассказывать», — заключил представитель Кремля.
Ранее Песков заявил, что в 2025 году прямую линию Путина объединят с большой пресс-конференцией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
