Песков заявил, что дата прямой линии Путина определена

Дата прямой линии президента РФ Владимира Путина, которая пройдёт в 2025 году, определена. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Вопросы к прямой линии с Путиным начнут собирать за две недели

По его словам, подготовка к мероприятию «ведётся активно».

«По деталям своевременно будем всё рассказывать», — заключил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что в 2025 году прямую линию Путина объединят с большой пресс-конференцией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
