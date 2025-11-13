Перейдут сами: Почему жильцов не обяжут создавать чаты в MAX
Татьяна Вепрецкая заявила НСН, что активные граждане сами перейдут в MAX, так как там будут решаться важные вопросы по примеру «Госуслуг».
Жильцов не могут обязать создавать домовой чат в MAX, но такое распоряжение поступило к региональным чиновникам для обеспечения безопасности, заявила НСН директор НП «Национальный Жилищный Конгресс» Татьяна Вепрецкая.
Власти обязали жителей каждого многоквартирного дома до конца 2025 года создать чат в национальном мессенджере MAX, закрепить за ним статус официального и перевести туда всех соседей. Предполагается, что мера коснется почти миллиона домов страны. Такое заявление сделал глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин на заседании по вопросам ЖКХ при Совете Федерации. Вепрецкая пояснила его слова.
«Руководитель Минстроя говорил о том, что такую обязанность возложили на должностных лиц в регионах. Чтобы они провели работу по переходу на домовые чаты в приложении MAX. Это связано с обеспечением безопасности, потому что иностранные приложения не всегда это обеспечивают. Те данные, которые там появляются, утекают. Государство принимает все меры, чтобы этих утечек избежать. Важно, чтобы информация не терялась, не блокировалась. Это именно обязанность чиновников, жителей насильно никто не заставляет. Есть распоряжение, которое связано именно с безопасностью. Собственников это не касается, только чиновников», - рассказала она.
По ее словам, активные граждане сами перейдут в MAX, так как там будут решаться важные вопросы по примеру «Госуслуг».
«Это длительный процесс, приложение есть еще не у всех, к Новому году такого перехода не ждем. Нас никто не заставлял регистрироваться на «Госуслугах», но мы все это сделали, чтобы решать много важных вопросов. Поэтому активные собственники, конечно, создадут чат в MAX. Это такая мотивация. Силой никто перетаскивать не будет. Все не войдут, войдут активные», - добавила собеседница НСН.
В мессенджере Max зарегистрировались 50 млн пользователей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
