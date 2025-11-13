Жильцов не могут обязать создавать домовой чат в MAX, но такое распоряжение поступило к региональным чиновникам для обеспечения безопасности, заявила НСН директор НП «Национальный Жилищный Конгресс» Татьяна Вепрецкая.

Власти обязали жителей каждого многоквартирного дома до конца 2025 года создать чат в национальном мессенджере MAX, закрепить за ним статус официального и перевести туда всех соседей. Предполагается, что мера коснется почти миллиона домов страны. Такое заявление сделал глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин на заседании по вопросам ЖКХ при Совете Федерации. Вепрецкая пояснила его слова.