Армия России освободила Синельниково и Даниловку

Вооруженные силы России установили контроль над еще двумя населенными пунктами. Об этом рассказали в Минобороны.

«Подразделения группировки войск «Север» в результате решительных действий освободили... Синельниково Харьковской области», - указано в заявлении ведомства.

В свою очередь, группировка войск «Восток» продолжила наступление в глубину обороны ВСУ и взяла под контроль село Даниловка Днепропетровской области.

Ранее Минобороны сообщило, что ВС РФ освободили восточную часть Купянска в Харьковской области, напоминает РЕН ТВ.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияВооруженные Силы РФМинобороны

Горячие новости

Все новости

партнеры