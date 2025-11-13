Армия России освободила Синельниково и Даниловку
13 ноября 202512:31
Вооруженные силы России установили контроль над еще двумя населенными пунктами. Об этом рассказали в Минобороны.
«Подразделения группировки войск «Север» в результате решительных действий освободили... Синельниково Харьковской области», - указано в заявлении ведомства.
В свою очередь, группировка войск «Восток» продолжила наступление в глубину обороны ВСУ и взяла под контроль село Даниловка Днепропетровской области.
Ранее Минобороны сообщило, что ВС РФ освободили восточную часть Купянска в Харьковской области, напоминает РЕН ТВ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Костромской области два человека погибли в ДТП с семью машинами
- ВС РФ уничтожили 19 украинских безэкипажных катеров
- В России обнаружили более 60 ранее неизвестных вирусов
- Армия России освободила Синельниково и Даниловку
- Ложками, а не баночками: Диетолог призвала не отказываться от икры
- На Пхукете арестовали по запросу США россиянина, обвиняемого в хакерских атаках
- «Обязать нельзя!»: В Госдуме объяснили, кто перенесёт домовые чаты в MAX
- Перейдут сами: Почему жильцов не обяжут создавать чаты в MAX
- «Либерасты» и «галльские петухи»: Кому не понравилось сближение России и Казахстана
- ЕК переведет Украине 6 млрд евро из кредита G7
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru