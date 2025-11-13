ВС РФ уничтожили 19 украинских безэкипажных катеров

Российские военные за сутки ликвидировали почти 20 украинских безэкипажных катеров. Об этом сообщает Минобороны.

«Уничтожено до 19 безэкипажных катеров», - говорится в сводке ведомства о ситуации в зоне специальной военной операции.

Кроме того, Вооруженные силы РФ уничтожили три буксира противника.

Ранее в оперативном штабе Краснодарского края заявили об отражении атаки безэкипажных катеров в Черном море в Туапсинском муниципальном округе.

ФОТО: ТАСС / Александр Полегенько
