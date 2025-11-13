ВС РФ уничтожили 19 украинских безэкипажных катеров
13 ноября 202512:54
Российские военные за сутки ликвидировали почти 20 украинских безэкипажных катеров. Об этом сообщает Минобороны.
«Уничтожено до 19 безэкипажных катеров», - говорится в сводке ведомства о ситуации в зоне специальной военной операции.
Кроме того, Вооруженные силы РФ уничтожили три буксира противника.
Ранее в оперативном штабе Краснодарского края заявили об отражении атаки безэкипажных катеров в Черном море в Туапсинском муниципальном округе.
