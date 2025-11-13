ВС РФ уничтожили 19 украинских безэкипажных катеров

В навигацию транспорта Москвы добавили информацию о трамвайных диаметрах Московские 11-классники могут получить до 10 дополнительных баллов к ЕГЭ В "Москва-Сити" появится еще одна башня Гигантских высушенных жуков обнаружили таможенники в Москве в посылках из Перу «Желтый» уровень погодной опасности из-за ветра, холодной погоды и мокрого снега объявлен в Москве