Министр спорта Колобков: Вердикт WADA – не приговор
Министр спорта России Павел Колобков призвал не драматизировать ситуацию вокруг отстранения РФ от Олимпиады и крупных спортивных соревнований по решению Всемирного антидопингового агентства (WADA).
В ходе своей пресс-конференции Колобков напомнил, что у России есть 21 день, чтобы обжаловать вердикт в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне.
Колобков добавил, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) может оспорить решение WADA или полностью, или отдельные его аспекты. По мнению министра спорта, перспективы у российского стороны «хорошие», так как есть «аргументация».
Также во время пресс-конференции Колобков заявил, что у WADA нет вопросов к антидопинговой работе в России. «Возможно, будут дополнительные тестирования», - резюмировал он.
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