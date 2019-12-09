Министр спорта Колобков: Вердикт WADA – не приговор

В ходе своей пресс-конференции Колобков напомнил, что у России есть 21 день, чтобы обжаловать вердикт в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне.

Колобков добавил, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) может оспорить решение WADA или полностью, или отдельные его аспекты. По мнению министра спорта, перспективы у российского стороны «хорошие», так как есть «аргументация».

Также во время пресс-конференции Колобков заявил, что у WADA нет вопросов к антидопинговой работе в России. «Возможно, будут дополнительные тестирования», - резюмировал он.

