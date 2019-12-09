Источник: В Минспорте все про WADA знали, но верили в чудо

Источник в министерстве спорта в беседе с НСН признался, что Россия была готова к такому решению WADA, но все же верила в чудо. Решение Исполкома Всемирного антидопингового агентства было воспринято, как толчок к серьезному анализу и пересмотру подхода к отечественному спорту.

«Чуда не произошло! Готовились, конечно же, к такому моменту. С одной стороны, прежде всего жалко отечественных спортсменов, которые теперь уже начинают задумываться о том, чтобы сменить флаг и выступать за другие сборные команды. Даже такие мысли сейчас идут. С другой стороны, конечно же, это время на серьезный анализ и на пересмотр подходов к системе научного развития спорта, к системе образования, повышения уровня влияния человеческого капитала. То есть такие моменты, на которые раньше внимания уделялось не столь много. В основном, антидопинговая система формировалась, как наказательная система обнаружения и ликвидации. Сейчас нужно создавать систему, казалось бы, к допингу не имеющую никакого отношения, а, на самом деле, предупреждающую применение, дающую невозможность применения препарата. Это – высокий уровень интеллекта, понимание, что ты попадешься, честь, достоинство, невозможность применения по духовным каким-то аспектам деятельности, ну, и научное направление развития, дающее технологии, которые находятся далеко впереди запрещенных технологий, которые еще разрешены», - рассказали в Минспорта.

Также источник рассказал и о дальнейших шагах, которые планируется предпринять для того, чтобы российские олимпийские спортсмены больше не сталкивались с подобными ограничениями.

«Нам очень важно попытаться выстроенную систему работы РУСАДА продолжить. Какая-то поддержка этой системы должна, безусловно быть. Потому что, видите, она правильную позицию заняла. Антидопинговая лаборатория, которая формируется сейчас и запустится через несколько лет – ее тоже нужно не приостанавливать, а создавать. Это - главное направление. А в настоящий момент происходит понимание, что добиться каких-то эффективных мер профилактики допинга можно с позиции междисциплинарного взаимодействия, когда образование, наука, спорт, здравоохранение и ряд других ведомств объединятся, создадут определенную систему для развития физкультуры и спорта», - заключил собеседник НСН.

Добавим, что решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) по отстранению России от крупных международных спортивных соревнований будет обжаловано в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне. Об этом ТАСС рассказала первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

Ранее заслуженный тренер России по легкой атлетике Алексей Иванов в эфире НСН предложил свой вариант выхода из сложившейся ситуации. Он призвал российское спортивное руководство перестать подчиняться канадско-американской мафии – WADA. Иванов также считает, что российским спортсменам необходимо отказаться от участия в Олимпийских играх и одновременно проводить свои российские состязания.

