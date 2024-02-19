Умер почетный вице-президент Паралимпийского комитета Лев Селезнев

«Печально осознавать, что из жизни ушел наш соратник и единомышленник, профессионализм и жизненная позиция которого во многом помогли российскому паралимпийскому движению стать сильнейшим в мире. С его именем прочно связаны успехи российских спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата на международной спортивной арене», — указали в комитете.

Лев Селезнев — заслуженный работник физической культуры и спорта, заслуженный тренер РФ. В 1999 году он стал сооснователем Всероссийской федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, Селезнев возглавлял объединение до 2018 года. Кроме того, с 2006 года заслуженный тренер работал советником руководителя аппарата ПКР.

Ранее стало известно о смерти руководителя Спортивной федерации каратэ Петербурга Виталия Конева.

