Умер почетный вице-президент Паралимпийского комитета Лев Селезнев
Почетный вице-президент Паралимпийского комитета России Лев Селезнев умер на 87-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе организации.
«Печально осознавать, что из жизни ушел наш соратник и единомышленник, профессионализм и жизненная позиция которого во многом помогли российскому паралимпийскому движению стать сильнейшим в мире. С его именем прочно связаны успехи российских спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата на международной спортивной арене», — указали в комитете.
Лев Селезнев — заслуженный работник физической культуры и спорта, заслуженный тренер РФ. В 1999 году он стал сооснователем Всероссийской федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, Селезнев возглавлял объединение до 2018 года. Кроме того, с 2006 года заслуженный тренер работал советником руководителя аппарата ПКР.
Ранее стало известно о смерти руководителя Спортивной федерации каратэ Петербурга Виталия Конева.
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