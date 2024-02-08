Погиб глава Спортивной федерации каратэ Петербурга Конев

Умер руководитель Спортивной федерации каратэ Петербурга Виталий Конев, сообщила пресс-служба городского комитета по физической культуре и спорту.

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По данным СМИ, во время вскрытия в голове у Конева обнаружили пулю. Она прилетела рикошетом во время стрельбы на полигоне.

Конев стоял во главе Федерации с 2013 года. Он был мастером спорта по каратэ.

Ранее в Кирове умер 18-летний участник соревнований по смешанным единоборствам ММА. Он получил травму головы во время тренировочного спарринга, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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