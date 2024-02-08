Погиб глава Спортивной федерации каратэ Петербурга Конев
8 февраля 202423:14
Умер руководитель Спортивной федерации каратэ Петербурга Виталий Конев, сообщила пресс-служба городского комитета по физической культуре и спорту.
По данным СМИ, во время вскрытия в голове у Конева обнаружили пулю. Она прилетела рикошетом во время стрельбы на полигоне.
Конев стоял во главе Федерации с 2013 года. Он был мастером спорта по каратэ.
Ранее в Кирове умер 18-летний участник соревнований по смешанным единоборствам ММА. Он получил травму головы во время тренировочного спарринга, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru