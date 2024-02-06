Умер один из лучших вратарей в истории «Реала» Мигель Анхель
6 февраля 202415:13
На 77 году жизни скончался бывший вратарь мадридского «Реала» и сборной Испании Мигель Анхель, говорится на сайте испанского клуба.
«Мы хотели бы высказать соболезнования его жене Марии дель Пилар, сыну Мигелю Анхелю, внукам Даниэле и Мауро, родственникам, товарищам по команде и всем его близким», - говорится в сообщении клуба.
За 18 сезонов в составе «Реала» (с 1968 по 1986 год) голкипер получил два Кубка УЕФА, восемь титулов чемпиона Испании, пять Кубков Испании и один Кубок испанской лиги. Анхель занимает третье место по числу матчей за «Реал» из вратарей (324), уступая только Икеру Касильясу (725) и Пако Буйо (439).
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru