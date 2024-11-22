Овечкин пропустит до шести недель из-за перелома ноги
22 ноября 202406:18
Капитан команды Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин пропустит до шести недель из-за перелома малоберцовой кости левой ноги, сообщает НХЛ.
Спортсмен получил травму в матче регулярного чемпионата против команды «Юта». В третьем периоде форвард «Юты» Джек Макбейн ударил российского хоккеиста по ноге, Овечкин с помощью партнеров покинул лед, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- Овечкин пропустит до шести недель из-за перелома ноги
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru