В Госдуме предложили перекрасить Пентагон из-за позиции по ядерным ударам

Заявление представителя Пентагона об обмене ядерными ударами является сумасшествием, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление депутата Госдумы Михаила Шеремета.

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Парламентарий предложил перекрасить здание Минобороны США в желтый цвет по аналогии с психиатрическими лечебницами. Шеремет указал, что в США должны помнить, что в случае ядерного удара на грань выживания будет поставлено все человечество.

Ранее стало известно, что США допускают обмен ядерными ударами, если им удастся сохранить часть своего арсенала для дальнейшего сдерживания потенциальных противников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: flickr/David B. Gleason
ТЕГИ:ГосдумаЯдерное ОружиеСШАПентагон

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