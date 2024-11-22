Токаев поручил обеспечить безопасность объектов Казахстана из-за эскалации на Украине

Лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил обеспечить безопасность главных военных и гражданских объектов в стране, сообщает РИА Новости.

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Решение принято из-за эскалации ситуации вокруг Украины. По словам главы государства, стоит цель сохранить стабильность и порядок. Ситуация находится на личном контроле Токаева.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что удар по «Южмашу» был нанесен баллистической ракетой средней дальности «Орешник» в безъядерном гиперзвуковом оснащении, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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