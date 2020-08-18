Умер экс-защитник «Спартака» Иван Варламов
Бывший защитник московского футбольного клуба «Спартак» Иван Варламов умер в возрасте 82 лет.
Информация об этом размещена на сайте клуба.
Варламов выступал в составе красно-белых в 1964, 1965 и 1967 годах, проведя 86 матчей за команду. Он - обладатель Кубка СССР 1965 года. Варламов также выступал в составе сборной Советского Союза.
По окончании карьеры спортсмен работал был начальником «Спартака» (1976 года), а также в течение нескольких лет был в должности помощника главного тренера команды Константина Бескова.
Ранее стало известно о смерти бывшего тренера национальной и олимпийской сборных СССР по футболу Владимира Салькова. Он скончался в возрасте 83 лет, сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза.
А 11 февраля на 78-м году жизни скончался чемпион Советского Союза в составе московского «Спартака» Валерий Рейнгольд.
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