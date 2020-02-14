Москва простилась с легендарным футболистом Валерием Рейнгольдом

В российской столице состоялись похороны ветерана московского «Спартака» Валерия Рейнгольда. Легендарный футболист умер в минувший вторник, не дожив несколько дней до 78 лет.

Прощание прошло в манеже «Спартак» академии имени Федора Черенкова. Последние почести Рейнгольду, в частности, отдали еще один легендарный ветеран, первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян, главный тренер сборной России Станислав Черчесов, бывшие наставники «Спартака» Олег Романцев и Георгий Ярцев.

Проводить в последний путь футболиста пришли воспитанники академии «Спартака», ветераны клуба, а также его поклонники. Валери Рейнгольда предали земле на Николо-Архангельском кладбище, сообщает «Мир 24».

