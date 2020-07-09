Умер экс-тренер сборной СССР по футболу Владимир Сальков

Бывший тренер национальной и олимпийской сборных СССР по футболу Владимир Сальков умер в возрасте 83 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза.

Будучи игроком, Сальков выступал за «Крылья Советов» и «Шахтер» В качестве тренера помогал наставникам в сборной СССР. С его участием в тренерском штабе олимпийская сборная СССР команда выиграла золото Олимпийских Игр 1988. года

Кроме того, Владимир Сальков работал спортивным директором московского ЦСКА.