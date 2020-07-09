Умер экс-тренер сборной СССР по футболу Владимир Сальков

Бывший тренер национальной и олимпийской сборных СССР по футболу Владимир Сальков умер в возрасте 83 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза.

Будучи игроком, Сальков выступал за «Крылья Советов» и «Шахтер» В качестве тренера помогал наставникам в сборной СССР. С его участием в тренерском штабе олимпийская сборная СССР команда выиграла золото Олимпийских Игр 1988. года

Кроме того, Владимир Сальков работал спортивным директором московского ЦСКА.

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Напомним, 11 февраля НСН писала, что на 78-м году жизни скончался чемпион СССР в составе московского «Спартака» Валерий Рейнгольд. Он находился на турнире, посвященном знаменитому игроку «Спартака» Владимиру Степанову, но около 17 часов начал терять сознание и был госпитализирован. Причиной смерти Рейнгольда стали проблемы с сердцем.

Валерий Рейнгольд - советский футболист, игравший в «Спартаке». Также он выступал в составе команд «Труд» (Воронеж) и «Шинник» (Ярославль). Был мастером спорта СССР, а также чемпионом СССР 1962 года в составе красно-белых.

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ФОТО: РИА Новости / Юрий Сомов
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