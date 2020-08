Арбитр Василий Казарцев отстранен от судейства на неопределенное время

Арбитр Василий Казарцев, который назначил ошибочный пенальти в матче первого тура чемпионата России «Спартак» - «Сочи», отстранен от работы на неопределенное время. Об этом заявил гендиректор Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев. Он подчеркнул, то Казарцев и Алексей Еськов, который отвечал на этом матче за систему VAR, успешно прошли проверку на полиграфе. Однако, несмотря на это, было принято решение отстранить Казарцева от судейства на неопределенный срок ,подчеркивает РИА Новости.

Напомним, московский «Спартак» 9 августa сыграл вничью c «Сочи» co счетом 2:2. Оба мячa гости забили c пенальти, правомерность назначения которых вызвалa сомнения как у болельщиков, так и у специалистов.