Украинские шахматистки снялись с турнира в Дели из-за участия в нем россиянок

С турнира серии Гран-при в Дели снялись шахматистки из Украины Анна и Мария Музычук, сообщается на сайте Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

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Отмечается, что украинских спортсменок заменили на шахматисток Нино Бациашвили из Грузии и Вайшали Рамешбабу из Индии. Официальную причину снятия шахматисток из Украины в ФИДЕ не обозначают, но агентство УНИАН связывает снятие украинок с допуском на турнир российских спортсменок. В Дели будут выступать две представительницы от России - Александра Горячкина и Екатерина Лагно.

Ранее сообщалось, что российская гроссмейстер Александра Костенюк официально сменила спортивное гражданство.


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ФОТО: РИА Новости
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