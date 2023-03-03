Шахматистка Костенюк официально сменила спортивное гражданство

Российская гроссмейстер Александра Костенюк с 3 марта 2023 года на спортивных турнирах официально будет представлять Швейцарию, сообщает «Чемпионат».

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Соответствующие изменения появились в профайле 12-й чемпионки мира на сайте Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

Отметим, что Костенюк состоит в браке со швейцарцем, в связи с чем она также получила гражданство Швейцарии, однако до последнего момента выступала на международных турнирах под нейтральным флагом.

Ранее Генеральная ассамблея Азиатской шахматной федерации (ACF) одобрила включение Федерации шахмат России (ФШР) в состав организации, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Вяткин
ТЕГИ:ШвейцарияРоссияШахматы
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