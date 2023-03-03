Шахматистка Костенюк официально сменила спортивное гражданство
Российская гроссмейстер Александра Костенюк с 3 марта 2023 года на спортивных турнирах официально будет представлять Швейцарию, сообщает «Чемпионат».
Соответствующие изменения появились в профайле 12-й чемпионки мира на сайте Международной шахматной федерации (ФИДЕ).
Отметим, что Костенюк состоит в браке со швейцарцем, в связи с чем она также получила гражданство Швейцарии, однако до последнего момента выступала на международных турнирах под нейтральным флагом.
Ранее Генеральная ассамблея Азиатской шахматной федерации (ACF) одобрила включение Федерации шахмат России (ФШР) в состав организации, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,3 млн+14 096 / сут.
Умерли
396 тыс.+39 / сут.
Выздоровели
21,6 млн+13 937 / сут.
- На Кубе готовятся к введению системы «Мир»
- Андрей Рублёв вышел в финал турнира в Дубае
- Зеленский заявил о дефиците артиллерии, самолётов и танков у ВСУ
- Шахматистка Костенюк официально сменила спортивное гражданство
- «Поглупел»: Боярский рассказал о постковидном синдроме
- Додон назвал незаконной попытку переименовать молдавский язык в румынский
- Вице-премьер Украины потребовал запретить продажи игры Atomic Heart
- Американский военный призвал украинских бойцов перейти на сторону России
- Премьер Украины заявил об усилении защиты энергообъектов в стране
- Губернатор Югры пригласила сломавшего ногу Кустурицу лечиться в Россию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru