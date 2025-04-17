Администрация объяснила звук взрыва в Люберцах

Ранее СМИ сообщили, что в Люберцах на базе приема металла прогремел взрыв. Позже появились уточненные данные о хлопке на заводе «Вторалюминпродукт».

«По информации диспетчера пожарно-спасательного гарнизона, это территория Москвы, и там прошел технологический процесс», – рассказали в администрации.

Вызов пожарной техники был отменен.

