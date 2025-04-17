Администрация объяснила звук взрыва в Люберцах
17 апреля 202512:48
Администрация городского округа Люберцы объяснила звук взрыва, который был слышен в районе базы приема металла в городе, технологическим процессом в Москве. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на власти.
Ранее СМИ сообщили, что в Люберцах на базе приема металла прогремел взрыв. Позже появились уточненные данные о хлопке на заводе «Вторалюминпродукт».
«По информации диспетчера пожарно-спасательного гарнизона, это территория Москвы, и там прошел технологический процесс», – рассказали в администрации.
Вызов пожарной техники был отменен.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru