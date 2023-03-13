Россиянин Сарана выиграл чемпионат Европы по шахматам
Первенство Европы по шахматам завершилось в Сербии. Чемпионом стал россиянин Алексей Сарана.
В последнем туре он сыграл матч вничью с представителем Румынии. После 11 туров россиянин набрал 8,5 очка и опередил оппонентов.
Чемпионат Европы по шахматам проводится с 2000 года. Общий призовой фонд - 100 тысяч евро.
Россиянин получит за первое место 20 тысяч.
Федерация шахмат России (ФШР) в феврале 2023 года перешла в Азиатскую шахматную федерацию.
Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал переход ФШР в Азию хорошей новостью. По его словам, это позволит отечественным шахматистам участвовать в основных международных соревнованиях, передает НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,4 млн+10 268 / сут.
Умерли
397 тыс.+34 / сут.
Выздоровели
21,8 млн+9 476 / сут.
- С 15 марта возобновится выдача всех китайских виз для иностранцев
- Россиянин Сарана выиграл чемпионат Европы по шахматам
- Пользователи Google пожаловались на сбои в работе сервиса
- Bloomberg: ЕС зашел в тупик по вопросу поставок Украине снарядов
- Министр обороны Молдавии заявил об отсутствии военных угроз
- Захарова призвала СБ ООН создать комиссию по расследованию терактов на «Северных потоках»
- В МИД предупредили Сербию об усилении давления США после присоединения к антироссийским санкциям
- В США заявили о больших проблемах ВСУ в Артемовске из-за логистики
- СМИ: США будут чаще вводить санкции против помогающих россиянам из санкционного списка
- Сербский министр потребовал ввести санкции против России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru