Россиянин Сарана выиграл чемпионат Европы по шахматам

В последнем туре он сыграл матч вничью с представителем Румынии. После 11 туров россиянин набрал 8,5 очка и опередил оппонентов.

Чемпионат Европы по шахматам проводится с 2000 года. Общий призовой фонд - 100 тысяч евро.

Россиянин получит за первое место 20 тысяч.

Федерация шахмат России (ФШР) в феврале 2023 года перешла в Азиатскую шахматную федерацию.

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал переход ФШР в Азию хорошей новостью. По его словам, это позволит отечественным шахматистам участвовать в основных международных соревнованиях, передает НСН.

