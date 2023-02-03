Украина обратится в МОК с просьбой не допускать россиян к международным соревнованиям

По его словам, Украина намерена обратиться к МОК, его главе Томасу Баху и всем международным спортивным федерациям. Гутцайт подчеркнул, что Киев не желает видеть россиян и белорусов на Олимпийских играх, пока продолжаются военный конфликт и борьба за независимость и целостность Украины.

Ранее США выступили за сохранение запрета на флаги, гербы и гимны России и Белоруссии на международных спортивных соревнованиях. Об этом сообщило агентство НСН.

