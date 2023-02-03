В США выступили за запрет российского флага и гимна на Олимпиадах

По ее словам, это касается и Олимпийских игр. В случаях, когда спортивные организации и Международный олимпийский комитет решают допустить к участию российских и белорусских атлетов, должно быть понятно, что они не представляют РФ или Белоруссию.

«Использование официальных государственных флагов России и Белоруссии, эмблем и гимнов должно быть также запрещено», — отметила политик.

Решение об участии российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года Международный олимпийский комитет еще не принял, сообщила пресс-служба организации.

