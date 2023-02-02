«Нарушение хартии». В МОК ответили на угрозы Украины пропустить Олимпиаду-2024
Потенциальный бойкот Украиной Олимпиады 2024 года в Париже будет нарушением Олимпийской хартии, заявили в Международном олимпийском комитете (МОК).
В МОК напомнили, что Олимпийская хартия «обязывает все национальные олимпийские комитеты «участвовать в Играх, направляя своих спортсменов».
«Как показала история, предыдущие бойкоты не достигли своих политических целей и послужили лишь наказанием для спортсменов стран, бойкотировавших Олимпиады», - заключили в МОК.
Ранее министр молодёжи и спорта Украины, а также президент НОК Вадим Гутцайт не исключил бойкота Олимпийских игр, если россиян и белорусов допустят к международным соревнованиям, сообщает RT.
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