«Нарушение хартии». В МОК ответили на угрозы Украины пропустить Олимпиаду-2024

В МОК напомнили, что Олимпийская хартия «обязывает все национальные олимпийские комитеты «участвовать в Играх, направляя своих спортсменов».

«Как показала история, предыдущие бойкоты не достигли своих политических целей и послужили лишь наказанием для спортсменов стран, бойкотировавших Олимпиады», - заключили в МОК.

Ранее министр молодёжи и спорта Украины, а также президент НОК Вадим Гутцайт не исключил бойкота Олимпийских игр, если россиян и белорусов допустят к международным соревнованиям, сообщает RT.

