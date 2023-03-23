УЕФА начал расследование в отношении испанской «Барселоны»
Cоюз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приступил к расследованию в отношении испанского клуба «Барселона». Соответствующая информация размещена на портале УЕФА.
Организация назначила инспекторов по этике. Они будут изучать дело о перечислении 1,4 млн евро с 2016 по 2018 год за консультации бывшему вице-президенту технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации Энрикесу Негрейре. «Барселона» при этом могла допустить нарушение нормативно-правовой базы организации.
В случае подтверждения факта коррупции ФИФА вправе понизить клуб в дивизионе и лишить титулов. Также УЕФА может отстранить «Барселону» от участия в Лиге чемпионов сроком на один сезон.
Ранее глава футбольного клуба «Легион» рассказал о требовании арбитров платить за победы.
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