УЕФА начал расследование в отношении испанской «Барселоны»

Cоюз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приступил к расследованию в отношении испанского клуба «Барселона». Соответствующая информация размещена на портале УЕФА.

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Организация назначила инспекторов по этике. Они будут изучать дело о перечислении 1,4 млн евро с 2016 по 2018 год за консультации бывшему вице-президенту технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации Энрикесу Негрейре. «Барселона» при этом могла допустить нарушение нормативно-правовой базы организации.

В случае подтверждения факта коррупции ФИФА вправе понизить клуб в дивизионе и лишить титулов. Также УЕФА может отстранить «Барселону» от участия в Лиге чемпионов сроком на один сезон.

Ранее глава футбольного клуба «Легион» рассказал о требовании арбитров платить за победы.

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ФОТО: Барселона - Пари-Сен-Жермен
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