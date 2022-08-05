«Фенербахче» наказали за скандирования фанатами фамилии президента России
UEFA наказал турецкий футбольный клуб «Фенербахче» штрафом в размере €50 тысяч и закрытием части сектора домашнего стадиона на следующую международную встречу команды, сообщает ТАСС.
Такое решение последовало после того, как фанаты «Фенербахче» во время матча с киевским «Динамо» скандировали имя президента России, чем нанесли моральные страдания украинским футболистам.
При этом в руководстве турецкого клуба отказались извиняться перед Украиной за поведение болельщиков
Как отметили в пресс-службе УЕФА, Союз европейских футбольных ассоциаций провел тщательное расследование инцидента с поведением болельщиков турецкого клуба.
Ранее УЕФА признал заявку РФ на проведение ЧЕ 2028 и 2032 неприемлемой.
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