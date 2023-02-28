Глава футбольного клуба «Легион» рассказал о требовании арбитров платить за победы

По словам Лахиялова, арбитры требовали с футбольного клуба деньги за удачный исход матча: 50 тысяч за победу и 10 тысяч за пенальти.

Функционер отметил, что описываемые события происходили порядка 7-8 лет назад. Он подчеркнул, что не в курсе нынешнего положения дел.

«Легион» выступает во втором дивизионе и занимает в нынешнем сезоне 11-е место в группе 1.

Ранее заслуженный мастер спорта СССР, бронзовый призер чемпионата мира по футболу 1966 года Анзор Кавазашвили назвал обвинения в «покупке» Россией ЧМ-2018 американским фейком. Об этом сообщило агентство НСН.

