«У нас все мотиваторы!» Мостовой оценил шансы России со Словакией и поддержал Дзюбу

Экс-игрок сборной России по футболу Александр Мостовой в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал нашу команду «небольшим фаворитом» матча со Словакией, поддержал Артема Дзюбу и усомнился в мотиваторских способностях главного тренера Валерия Карпина.

Сборная России по футболу проведет 8 октября в Казани отборочный матч Чемпионата Мира-2022 против Словакии. Начало матча – в 21:45 по московскому времени.