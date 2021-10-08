«У нас все мотиваторы!» Мостовой оценил шансы России со Словакией и поддержал Дзюбу
Александр Мостовой рассказал НСН, что российские футболисты могут взять у сборных Испании, Бельгии и Франции.
Экс-игрок сборной России по футболу Александр Мостовой в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал нашу команду «небольшим фаворитом» матча со Словакией, поддержал Артема Дзюбу и усомнился в мотиваторских способностях главного тренера Валерия Карпина.
Сборная России по футболу проведет 8 октября в Казани отборочный матч Чемпионата Мира-2022 против Словакии. Начало матча – в 21:45 по московскому времени.
«Фаворит, скорее всего, мы – все-таки дома играем. Словаков месяц не видели, так что Россия – небольшой, но фаворит за счет своего поля и болельщиков. У Словакии последний шанс. Если они проигрывают, то все, дальше могут уже не играть. А так они еще цепляются. В чью пользу это сыграет – увидим на поле. Скорее всего, мы можем выиграть в один мяч или ничья, у словаков тоже команда нормальная», - сказал Мостовой.
Он также призвал не обращать большого внимания на кадровые проблемы сборной России, за которую со Словакией не смогут сыграть Александр Головин, Денис Глушаков, Артем Дзюба, Денис Черышев и ряд молодых игроков - например, Илья Самошников и Денис Макаров.
«Проблемы есть и в других командах. Мы же тоже не знаем, что у словаков. Здесь не стоит обращать на это внимание, потому что выбор у нас, в принципе, есть. Ощутима, прежде всего, потеря Головина, потому что он и в «Монако» играет, и лидер. Сзади – как у нас были проблемы, так они и останутся. В середине поля у нас большой выбор, а в нападении ясно, что Смолов будет основной. Он и играл в последних играх. Так что я не стал бы говорить, что проблемы большие. Всегда такое есть во всех командах. Мы сейчас видели матч Испании с Италией, у испанцев вообще было пять человек по 20 лет, а одному 17, при этом они здорово играли. Вот это показатель», - подчеркнул экс-игрок «Спартака».
По мнению Мостового, мартовское поражение России от Словакии (1:2) может стать дополнительной мотивацией, но не только оно.
«Да, бывает, что желание взять реванш становится мотивацией, особенно, если это недавно произошло. Тем более, поражения по-разному развиваются – где-то обидные, где-то противные. Но здесь главной мотивацией должна быть таблица. Ты смотришь на нее и понимаешь, что, если выигрываешь, одну команду откидываешь, даже две», - указал участник двух чемпионатов мира.
Ранее легендарный тренер «Локомотива» Юрий Семин в беседе с НСН называл тренера сборной России Валерия Карпина «хорошим мотиватором» . Однако Мостовой, игравший в свое время в «Спартаке» вместе с Карпиным, так не считает.
«Мотиватор? Да нет, конечно. То кричали, что Черчесов мотиватор сумасшедший, и в «Спартаке», когда он был, и в сборной. А сейчас про Черчесова и слова не говорят, как будто его и не было. Ну что это? То один, то второй, то третий, и все мотиваторы. То Хиддинк был хороший, а потом несколько игр проиграли, и всё», - пояснил он.
Мостовой также признался, что в конфликте Карпина с Дзюбой, отказавшимся от недавнего вызова в сборную России, стоит на стороне игрока «Зенита».
«Эта ситуация понятна для всех тех, кто играл в футбол. Нормальная ситуация, они во всех командах есть, а в наших - тем более были всегда «кто-то с кем-то». Я с первого дня Дзюбу поддерживаю. Правильно сделал, а что он должен был? То его хаяли по-всякому, кричали, что он никакой, а тут - давай, «нормальный» стал. И я так поступил бы. На протяжении трех-четырех месяцев как только его не критиковали. Он же не отказывается от сборной, он сказал, что не в форме и не едет, также как Фернандес. Но когда футболисты в форме, почему их не вызывают?» - недоумевает экс-игрок испанской «Сельты», португальской «Бенфики» и французского «Страсбура».
Мостовой назвал «сумасшедшим» недавний сборных Бельгии и Франции (2:3) и объяснил, что могут взять у этих команд игроки сборной России.
«Можно взять футболистов – Мбаппе, Гризманна, Азара, Де Брёйне, тогда мы тоже будем «переламывать». У них это получается за счет уровня мастерства, класса. Все это вырабатывается с рождения, с юных лет. Мбаппе уже в 17 был звездой. Фундамент закладывается в детстве, а когда парень у нас первый раз выстреливает лет в 17-18, пишут, что он звезда, а в 22 он пропадает. Ему дают деньги, машину, и он заканчивает. Там люди играют до 40 лет и нормально, а у нас смотришь – он в 30 лет уже не играет. Пишут, что он звезда, а он 10 голов забил в Чемпионате России и не играл за границей, отсюда и проблемы. Лидеры в сборной России есть, на нашем уровне, - Миранчук, Смолов. Другое дело, что другие тоже вызываются и тоже должны за себя отвечать», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Сборная России занимает второе место в отборочной группе к ЧМ-2022, набрав равное количество очков с Хорватией (по 13). Сборная Словакии (9 очков) занимает третье место.
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