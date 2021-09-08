«Минимум Карпина». Победу России над Мальтой назвали «позором» и обвинили судей

«Какие претензии шлют по игре? Задачу-минимум выполнили, многие бы подписались, чтобы было семь очков после трех матчей. Трудности есть, хочется лучше. Но есть, что есть – с тем временем, что есть у ребят, более-менее результат, не самый плохой. Не слишком ли нервная победа для матча с таким соперником? Слишком нервная», - сказал после матча с Мальтой Карпин.

38-е место сборной России в мировом рейтинге ФИФА и провал команды Станислава Черчесова на Евро-2020 вроде бы закрепили за нашей командой статус середняка.

Перед сентябрьскими матчами сборной России было страшновато – а вдруг мы докатились до уровня Кипра и Мальты? Нет, не докатились. Да и с «разобранной» сборной Хорватии команда Карпина смотрелась на равных.

Однако ничья с хорватами 0:0, которую комментатор Георгий Черданцев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал «неудовлетворительной», может сыграть ключевую роль в отборе на Чемпионат Мира в Катаре.

«Результат 0:0 и минус два очка на своем поле в группе, где только первое место дает право поехать на Чемпионат Мира, - это неудовлетворительный результат. 14 ноября мы играем с Хорватией в гостях, и там взять очки будет очень сложно. Так что стакан оказался наполовину пустым», - пояснил комментатор.

Параллельно с игрой Россия – Мальта (2:0) шел матч Хорватия – Словения (3:0), который выбрал для прямого эфира телеканал «Матч ТВ». Первый канал и «Россия 1» также по каким-то причинам не стали показывать игру главной команды страны, однако сейчас не об этом, а о третьем голе хорватов на 94-й минуте, который позволил им выйти на первое место, обойдя Россию по разнице мячей.

После серии сентябрьских матчей Хорватия и Россия набрали по 13 очков. При их итоговом равенстве в ход пойдут критерии «личные встречи» и «разница мячей», по которым у хорватов пока преимущество.

У Словакии 9 очков, а у Словении 7 – занять первое место им будет сложно, но «зацепить» Хорватию или Россию – вполне возможно.

До конца отборочного цикла всем командам осталось провести по 4 игры. В октябре-ноябре России предстоят домашние матчи со Словакией и Кипром, и гостевые – со Словенией и Хорватией.

Именно в них сборной России предстоит добыть «минимальное преимущество» над Хорватией, в числе будущих соперников которой также мальтийцы, киприоты и словаки.

Певец и композитор Александр Градский в беседе с НСН перед игрой России с Кипром (2:0) обозначил две главные задачи Валерия Карпина: «не обосраться и выйти все-таки на первенство мира хоть как-то – хоть мытьем, хоть катанием».

С первой из них тренер на данный момент справился, а вот реализовать вторую будет крайне сложно. Особенно на фоне негатива в СМИ, которых не удовлетворили три «сухих» матча подряд.

«Россия вымучила победу над Мальтой. Не такой футбол мы ждем от Карпина», - пишет «Чемпионат». «Черчесова бы за такой позорный футбол растерзали», - подливает масла в огонь «Спорт-Экспресс», называя победу над Мальтой «жалкой». «Во втором тайме с Мальтой было страшно», - признаются журналисты «Спортс.ру». «Игры нет, результат есть», - резюмирует «Советский спорт».

Ну и в лучших российских футбольных традициях в потере первого места успели обвинить внешнего врага в виде турецкого арбитра, не засчитавшего третий гол России Мальте.