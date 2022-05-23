«Священная корова»: «Зенит» назвали единственным российским ФК вне зоны риска

Накануне «Спартак» выступил с заявлением о том, что принял решение закрыть свою вторую команду из-за финансовых сложностей. Роберт Воскеричян считает, что закрытия самого «Спартака» ждать не приходится.

«Закрытия других клубов я не жду, тем более "Спартака". Это не просто клуб, а политическая часть истории страны. Если не "Лукойл", то какая-то другая крупная компания подхватит это дело. Мы видим, что случилось, например, с "Рубином". Теперь это уже частный клуб, денег нет. Даже и у богатых команд, таких как "Краснодар", есть проблемы. Все ровно будет оптимизация. Единственный клуб, который ничего не потерял – это "Зенит". Клуб, как священная корова, получает все всегда в первую очередь. Все остальные команды в зоне риска», - сказал Воскеричян.

По его словам, клубам сейчас неоткуда брать деньги. При этом Воскеричян рассказал, что в низших футбольных лигах у команд рекордно маленький бюджет, с которым вообще невозможно никакое развитие.