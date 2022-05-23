«Священная корова»: «Зенит» назвали единственным российским ФК вне зоны риска
«Зенит» получает финансирование в первую очередь от «Газпрома», заявил в эфире НСН футбольный эксперт Роберт Воскеричян.
Все российские футбольные клубы переживают большие финансовые трудности, однако на «Зените» санкции никак не отразились из-за спонсорства «Газпрома», заявил автор учебного спецкурса «Футбольная индустрия», доцент РУДН Роберт Воскеричян в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне «Спартак» выступил с заявлением о том, что принял решение закрыть свою вторую команду из-за финансовых сложностей. Роберт Воскеричян считает, что закрытия самого «Спартака» ждать не приходится.
«Закрытия других клубов я не жду, тем более "Спартака". Это не просто клуб, а политическая часть истории страны. Если не "Лукойл", то какая-то другая крупная компания подхватит это дело. Мы видим, что случилось, например, с "Рубином". Теперь это уже частный клуб, денег нет. Даже и у богатых команд, таких как "Краснодар", есть проблемы. Все ровно будет оптимизация. Единственный клуб, который ничего не потерял – это "Зенит". Клуб, как священная корова, получает все всегда в первую очередь. Все остальные команды в зоне риска», - сказал Воскеричян.
По его словам, клубам сейчас неоткуда брать деньги. При этом Воскеричян рассказал, что в низших футбольных лигах у команд рекордно маленький бюджет, с которым вообще невозможно никакое развитие.
«Сейчас клубы нигде не могут брать деньги. Продавать игроков они и раньше не могли особо. Сейчас все должны ужаться и поджаться. У кого щи, а у кого жемчуга. «Спартак» получал где-то 100 млн евро в год. А сейчас у него будет 50-60 млн евро. Это тоже очень много, можно жить и развиваться. Есть команды в низших лигах, которые живут на 20-25 млн рублей. На эти деньги никакое развитие невозможно», - отметил Воскеричян.
Он также подчеркнул, что «Спартак» может выиграть от оптимизации затрат. По мнению Воскеричяна, это подтолкнет клуб к «выращиванию» своих игроков.
«"Спартак" - это часть футбольной системы, которая всегда находится в зоне турбулентности. Тем более учитывая, что судьба "Лукойла" непонятна. Поэтому да, тревожно. Скорее всего они дальше будут оптимизировать затраты, в том числе на игроков. Будут избавляться от Лаврентьева, Ларсона и других. Этот процесс неизбежно будет идти. Он тревожен с точки зрения того, что команда будет слабеть, финансирование будет уменьшаться. Но наконец-то уйдет какая-то короста. Возможно, будут заниматься менеджментом, выращивать своих игроков», - резюмировал Воскеричян.
«Спартак-2» был создан в 2013 году. Основной целью второй команды было развитие молодых футболистов с последующим переводом в первую команду. Теперь же основной акцент клуба будет сделан в пользу Академии и молодежной команды. В минувшем сезоне «Спартак-2» выступал в ФНЛ-1 и занял седьмое место. В сезоне 2014/15 команда стала чемпионом ПФЛ (второй дивизион) в зоне «Запад».
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