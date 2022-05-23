Руководство сообщило о решении закрыть «Спартак-2»
Руководство столичного футбольного клуба «Спартак» решило расформировать вторую команду, которая участвовала в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Как отмечается в заявлении «Спартака», созданный в 2013 году «Спартак-2» помог многим молодым игрокам набраться опыта и дорасти до основной команды, а футболистам основы предоставлял необходимую практику для восстановления после травм.
«Однако в изменившихся реалиях, с учетом вынужденного сокращения бюджета клуба и объективных финансовых сложностей, дальнейшее существование "Спартака-2" признано нецелесообразным», — подчеркивает клуб.
Команда поблагодарила всех причастных к работе «Спартака-2», сотрудничество с игроками, тренерским штабом и персоналом, которые имеют действующие контракты, будет обсуждаться индивидуально.
В прошедшем сезоне ФНЛ «Спартак-2» занял седьмое место, набрав 58 очков в 38 матчах, пишет РИА ФАН.
Между тем основа «Спартака» завершила сезон в Российской премьер-лиге на десятой строчке в турнирной таблице. Клуб повторил худший результат в истории выступлений в чемпионатах России: в 2003 году красно-белые также финишировали десятыми, пишет «Свободная пресса».
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