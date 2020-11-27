У баскетболистов сборной РФ коронавирус не подтвердился

Последние тесты на коронавирус показали отрицательный результат у членов сборной России по баскетболу. Об этом проинформировала пресс-служба Российской федерации баскетбола (РФБ).

Ранее сообщалось, что российские спортсмены, прибывшие в Таллин на матч, сутки вынуждены были провести в изоляции из-за положительного теста на коронавирус одного из игроков национальной команды.

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Баскетболистам предстоит провести встречу в рамках второго квалификационного «окна» Евробаскета-2022.

Сегодня сборная смогла начать тренировки в полном составе.

В субботу сборная РФ встретится с баскетболистами Эстонии, а 30 ноября выступит против Италии.

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев ранее заявил, что в российских школах может появиться урок футбола, сообщает пресс-служба РФ.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
ТЕГИ:КоронавирусБаскетбол
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