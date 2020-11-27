У баскетболистов сборной РФ коронавирус не подтвердился

Последние тесты на коронавирус показали отрицательный результат у членов сборной России по баскетболу. Об этом проинформировала пресс-служба Российской федерации баскетбола (РФБ).

Ранее сообщалось, что российские спортсмены, прибывшие в Таллин на матч, сутки вынуждены были провести в изоляции из-за положительного теста на коронавирус одного из игроков национальной команды.