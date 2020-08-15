Кроссовки Майкла Джордана проданы с аукциона по рекордной цене

Пара кроссовок баскетболиста Майкала Джордана побила рекорд самых дорогих кроссовок, когда-либо проданных на аукционе. Об этом сообщает CNN.

Кроссовки ушли с молотка за 615 тыс. долларов.

По данным аукционного дома Christie's, кроссовки Nike Air Jordan использовались звездой баскетбола во время показательной игры, проведенной в Триесте (Италия) летом 1985 года. "Это самая высокая цена на кроссовки на аукционе", - сказал CNN представитель Christie's.



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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Баскетбол
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