РФС планирует ввести в школьную программу урок футбола

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев заявил, что в российских школах может появиться урок футбола, сообщает пресс-служба РФ.

По словам Алаева, в рамках проекта «Футбол в школе» планируется добавить в расписание третий урок физкультуры, который будет полностью посвящён футболу.

Генсек РФС назвал задачу «сложнай и амбициозной» и отметил, что в масштабах страны подобного не удалось сделать ещё ни одной спортивной федерации. «Я уверен, что совместными усилиями РФС, министерства спорта и министерства просвещения удастся её воплотить», - добавил Алаев.

Также Алаев рассказал о программе развития студенческого футбола, в рамках которой будет сформирована единая система студенческих массовых турниров, что предусматривает увеличение количества студентов, занимающихся футболом на регулярной основе.

«Надеюсь, на ближайшем исполкоме РФС обе программы будут утверждены», - добавил Алаев.

Ранее ФИФА снизила рейтинг сборной России по футболу. После ноябрьских матчей, два из которых были проиграны, подопечные Станислава Черчесова опустились на пять строчек и занимают 39-место. Лидирует сборная Бельгии.

