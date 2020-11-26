РФС планирует ввести в школьную программу урок футбола
Генеральный секретарь РФС Александр Алаев заявил, что в российских школах может появиться урок футбола, сообщает пресс-служба РФ.
По словам Алаева, в рамках проекта «Футбол в школе» планируется добавить в расписание третий урок физкультуры, который будет полностью посвящён футболу.
Генсек РФС назвал задачу «сложнай и амбициозной» и отметил, что в масштабах страны подобного не удалось сделать ещё ни одной спортивной федерации. «Я уверен, что совместными усилиями РФС, министерства спорта и министерства просвещения удастся её воплотить», - добавил Алаев.
Также Алаев рассказал о программе развития студенческого футбола, в рамках которой будет сформирована единая система студенческих массовых турниров, что предусматривает увеличение количества студентов, занимающихся футболом на регулярной основе.
«Надеюсь, на ближайшем исполкоме РФС обе программы будут утверждены», - добавил Алаев.
Ранее ФИФА снизила рейтинг сборной России по футболу. После ноябрьских матчей, два из которых были проиграны, подопечные Станислава Черчесова опустились на пять строчек и занимают 39-место. Лидирует сборная Бельгии.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,2 млн+25 487 / сут.
Умерли
38 062+524 / сут.
Выздоровели
1,7 млн+25 073 / сут.
- Минпросвет разработает для школьников нормативы по использованию смартфонов
- Все матчи РПЛ 16-го тура будут начинаться с минуты молчания в память о Марадоне
- РФС планирует ввести в школьную программу урок футбола
- Госдума не поддержала законопроект о 31 декабря
- «Пожурил по-отечески». Дзюба обсудил с Черчесовым скандал с интимным видео
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru