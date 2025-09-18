Тягачев «оправдал» двойные стандарты МОК политической ситуацией
Почетный президент ОКР объяснил НСН отказ отстранить от соревнований спортсменов из Израиля давлением политиков на спортивных чиновников.
Отказ Международного олимпийского комитета (МОК) отстранять от соревнований спортсменов из Израиля – яркий пример двойных стандартов. Однако это вина не спортивных функционеров, а политиков, заявил НСН в комментарии почетный президент Олимпийского комитета России Леонид Тягачев.
МОК отказался отстранять Израиль от участия в спортивных соревнованиях, несмотря на войну в секторе Газа. В обосновании отказа говорится, что Национальные олимпийские комитеты Израиля и Палестины соблюдают Олимпийскую хартию, и с ними продолжается работа, чтобы смягчить последствия конфликта в Газе для спортсменов обеих сторон, которые мирно сосуществуют на соревнованиях. При этом на двойные стандарты ранее указывал премьер-министр Испании, что спортсмены из России были отстранены от международных соревнований, а израильские - нет. Тягачев считает, что дело даже не в МОК, а в политиках, которые влияют на решения спортивных функционеров.
«Очень обидно, но это действительно так. Пока политическая обстановка на высоком уровне на Западе не изменится, до тех пор будет твориться наглый обман. Нам остается только выжидать. Ни ушедший Томас Бах, ни новый президент Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри не могли и не могут принимать соответствующие решения из-за политического давления. Обстановка такова, что ни один спортсмен, ни один спортивный чиновник не может ничего сейчас сделать по этим причинам. Хоть ранее мы говорили, что спорт вне политики, а оказалось, всё [дело] в политике. Поэтому мы ждем, когда Владимир Путин и Дональд Трамп обнимутся и дадут указание Евросоюзу, после чего такие страны как Англия, Франция развернутся в нормальном направлении к спорту, тогда можно будет пожать положительные плоды такого разворота», - отметил собеседник НСН.
МОК в 2022 году после начала спецоперации России на Украине рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В конце 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В результате во Францию приехали только 15 российских атлетов.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее стало известно, что Союз европейских футбольных ассоциаций разрабатывает дорожную карту по возвращению российских сборных и клубов на международную арену с учетом позиции МОК.
