Отказ Международного олимпийского комитета (МОК) отстранять от соревнований спортсменов из Израиля – яркий пример двойных стандартов. Однако это вина не спортивных функционеров, а политиков, заявил НСН в комментарии почетный президент Олимпийского комитета России Леонид Тягачев.

МОК отказался отстранять Израиль от участия в спортивных соревнованиях, несмотря на войну в секторе Газа. В обосновании отказа говорится, что Национальные олимпийские комитеты Израиля и Палестины соблюдают Олимпийскую хартию, и с ними продолжается работа, чтобы смягчить последствия конфликта в Газе для спортсменов обеих сторон, которые мирно сосуществуют на соревнованиях. При этом на двойные стандарты ранее указывал премьер-министр Испании, что спортсмены из России были отстранены от международных соревнований, а израильские - нет. Тягачев считает, что дело даже не в МОК, а в политиках, которые влияют на решения спортивных функционеров.