«Допустят за три дня»: Губерниев раскрыл, когда россиян вернут на Олимпиаду
Международные федерации ждут возможности вернуть россиян на международные соревнования, но пока её нет, заявил НСН Дмитрий Губерниев.
Все серьезные функционеры готовы вернуть Россию на соревнования с флагом и гимном хоть за три дня, но ждут политического соглашения с Украиной, рассказал НСН спортивный комментатор, советник министра спорта РФ Дмитрий Губерниев.
Международный союз биатлонистов (IBU) опубликовал правила отбора на Олимпийские игры 2026 года, которые пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо. В пресс-релизе организации отмечено, что участие нейтральных атлетов не предусмотрено регламентом. Это означает, что спортсмены из России и Белоруссии не смогут принять участие в спортивных соревнованиях. Еще в марте 2022 года из-за начала спецоперации на Украине они были отстранены от участия. Губерниев уверен, что все мировые федерации ждут окончания конфликта.
«Я вообще не понимаю, откуда разговоры о том, что нас должны были куда-то допустить. Мы пропускаем Олимпиаду — это точно, в лыжах, биатлоне, хоккее, в других видах спорта — это на 100%. Сезон мы на 99% проведем в России, а в феврале выступим только на наших стартах в Сочи. Если произойдут серьезные политические изменения, то нас за три дня везде допустят с флагом и гимном. Я общаюсь со многими серьезными спортивными чиновниками, на самом деле, все федерации ждут того дня, когда приоткроют нам свои двери, но спорт подтянется только после глобальных договоренностей», — отметил Губерниев.
Ранее депутат Госдумы РФ, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова рассказала НСН, почему международные федерации допускают только некоторых россиян к соревнованиям.
