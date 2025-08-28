Все серьезные функционеры готовы вернуть Россию на соревнования с флагом и гимном хоть за три дня, но ждут политического соглашения с Украиной, рассказал НСН спортивный комментатор, советник министра спорта РФ Дмитрий Губерниев.

Международный союз биатлонистов (IBU) опубликовал правила отбора на Олимпийские игры 2026 года, которые пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо. В пресс-релизе организации отмечено, что участие нейтральных атлетов не предусмотрено регламентом. Это означает, что спортсмены из России и Белоруссии не смогут принять участие в спортивных соревнованиях. Еще в марте 2022 года из-за начала спецоперации на Украине они были отстранены от участия. Губерниев уверен, что все мировые федерации ждут окончания конфликта.