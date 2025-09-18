Песков: Дата послания президента Федеральному собранию пока не определена

Он отметил, что в настоящее время делаются «экспертные наброски», однако к предметной работе приступят после утверждения окончательной даты оглашения.

«Как только это произойдет, мы вас проинформируем», - ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее Песков заявил, что в 2025 году «Прямую линию» президента РФ объединят с большой пресс-конференцией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».