Песков: Дата послания президента Федеральному собранию пока не определена
Дата послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию пока не определена. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он отметил, что в настоящее время делаются «экспертные наброски», однако к предметной работе приступят после утверждения окончательной даты оглашения.
«Как только это произойдет, мы вас проинформируем», - ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.
Ранее Песков заявил, что в 2025 году «Прямую линию» президента РФ объединят с большой пресс-конференцией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На премии «Все цвета джаза» выступят Мазаев и джаз-бэнд Жилина
- От резкого повышения утильсбора выиграют «Москвич» и Haval
- Песков: Дата послания президента Федеральному собранию пока не определена
- В Британии трех человек задержали по подозрению в помощи разведслужбам России
- Экономист: Обвал рубля поможет избежать повышения НДС до 22%
- Группа «Gorky Park» отправится в мировое турне
- Застройщикам в РФ разрешили переносить сроки ввода жилья в эксплуатацию
- Российские войска поразили используемые ВСУ объекты энергетики
- Песков подтвердил, что Козак подал в отставку
- «Пять миллионов за три года»: Как быстро окупаются фитнес-клубы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru