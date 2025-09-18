В Британии трех человек задержали по подозрению в помощи разведслужбам России

Британские правоохранители задержали в графстве Эссекс трёх человек, которые подозреваются в оказании помощи иностранной разведке. Об этом сообщает пресс-служба Скотленд-Ярда.

Уточняется, что были задержаны двое мужчин в возрасте 41 год и 46 лет, а также 35-летняя женщина.

«Они доставлены в отделение полиции в Лондоне. Страна, к которой относятся подозрения - Россия», - добавили в ведомстве.

Ранее ФСБ РФ раскрыла двух шпионов, которые работали под прикрытием посольства Великобритании в Москве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

