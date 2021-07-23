«Ты вспомнишь, как всё начиналось». Олимпийские игры торжественно стартовали в Японии
Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий.
В футболе есть такая прописная истина: игра забывается, результат остается. Стартовавшие ХХХII Олимпийские Игры в Японии, скорее всего, эту истину опровергнут. Результаты, наверняка, будут такие, которые вспомнят, но сами Игры, прежде всего, будут ассоциироваться с тем, с какими сложностями они готовились, как долго их ждали, и сколько тестов на коронавирус было сдано в общей сложности. А еще, конечно, запомнится физическое дистанцирование, (ближе, чем на два метра не подходить, в автобусе рядом не садиться), маски везде, даже на улице, пустые трибуны на стадионе во время церемонии открытия. Да и самое главное – Олимпиаду пришлось ждать на год дольше. И до последней секунды была угроза, что ее отменят. СМИ писали, что 86 процентов жителей против проведения Игр. Но нам недовольных и митингующих на улице не встречалось.
О пугающей ковидной статистике в Токио за пределами страны говорят больше, чем в самом городе. Никаких панических настроений, несущихся с ревом по городским улицам карет скорой помощи нет. Да и вообще, людей на улице совсем немного. И все, без исключения, все, носят маски, даже на улице, и неважно, что на термометре +35 и достаточно влажный воздух – сказывается близость воды.
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, выступая с речью на открытии Олимпийских игр в Токио, признал, что атлеты оказались в самой непростой ситуации. Вот его цитата:
«Дорогие олимпийцы, вы даже не знали, когда вновь сможете приступить к тренировкам. Вы не знали, получится ли у вас завтра встретиться с тренером. Вы не знали, смогут ли ваши товарищи по команде составить вам компанию на следующих соревнованиях. Вы даже не знали, состоятся ли эти соревнования вообще. Вы боролись, проявляли упорство, никогда не сдавались. И сегодня ваша олимпийская мечта становится реальностью. Вы настоящие олимпийские атлеты».
Команда ОКР, а именно так официально именуются на токийских Играх российские олимпийцы, в немногочисленных интервью, предпочитают о сложностях не говорить. Их на любых соревнованиях достаточно, для спортсменов важно достойно представить страну. Поэтому ни совсем аскетичные номера в Олимпийской деревне, ни картонные кровати, ни прочие антиковидные меры их не пугают.
Знаменосцами на церемонии открытия Игр стали олимпийские чемпионы волейболист Максим Михайлов и фехтовальщица Софья Великая. Олимпиада должна стать самой масштабной и по количеству представленных видов спорта — 33, и по их категориям – 339. Россию в Токио представят 335 спортсменов. При этом россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.
Но зато мы можем смело рассчитывать на медали в художественной гимнастике – гегемония воспитанниц Ирина Винер-Усмановой, продолжается, наши синхронистки и гимнастки, тоже на голову сильнее соперниц. Сильное, пусть и немногочисленное представительство у российских легкоатлетов: чемпион мира в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков, прыгунья в высоту Мария Ласицкене, фаворит сектора для прыжков с шестом Анжелика Сидорова. Но раздавать медали наперед - дурной тон, поэтому, несмотря ни на что Игры стартовали, теперь всё внимание спорту.
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