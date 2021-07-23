«Ты вспомнишь, как всё начиналось». Олимпийские игры торжественно стартовали в Японии

О пугающей ковидной статистике в Токио за пределами страны говорят больше, чем в самом городе. Никаких панических настроений, несущихся с ревом по городским улицам карет скорой помощи нет. Да и вообще, людей на улице совсем немного. И все, без исключения, все, носят маски, даже на улице, и неважно, что на термометре +35 и достаточно влажный воздух – сказывается близость воды.

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, выступая с речью на открытии Олимпийских игр в Токио, признал, что атлеты оказались в самой непростой ситуации. Вот его цитата:

«Дорогие олимпийцы, вы даже не знали, когда вновь сможете приступить к тренировкам. Вы не знали, получится ли у вас завтра встретиться с тренером. Вы не знали, смогут ли ваши товарищи по команде составить вам компанию на следующих соревнованиях. Вы даже не знали, состоятся ли эти соревнования вообще. Вы боролись, проявляли упорство, никогда не сдавались. И сегодня ваша олимпийская мечта становится реальностью. Вы настоящие олимпийские атлеты».

Команда ОКР, а именно так официально именуются на токийских Играх российские олимпийцы, в немногочисленных интервью, предпочитают о сложностях не говорить. Их на любых соревнованиях достаточно, для спортсменов важно достойно представить страну. Поэтому ни совсем аскетичные номера в Олимпийской деревне, ни картонные кровати, ни прочие антиковидные меры их не пугают.