ЦСКА разгромил «Северсталь» и сравнял счет в серии плей-офф КХЛ

Игра завершилась со счетом 9:3 в пользу ЦСКА.

В первом периоде армейцы вели 4:0. Во втором забросили две шайбы. В третьем красно-синие поразили ворота соперника еще трижды.

Счет в серии стал 2-2. Пятая игра состоится 10 марта в Москве.

ЦСКА установил рекорд результативности в плей-офф лиги, сообщили в пресс-службе КХЛ. Предыдущий рекорд армейцев - 6 шайб в ворота столичного «Спартака».

В декабре 2022 года ушел из жизни игравший за ЦСКА, «Зенит» и «Спартак» футболист Сергей Дмитриев, пишет НСН.

