ЦСКА разгромил «Северсталь» и сравнял счет в серии плей-офф КХЛ
Армейцы обыграли череповецкую «Северсталь» в четвертом матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Игра завершилась со счетом 9:3 в пользу ЦСКА.
В первом периоде армейцы вели 4:0. Во втором забросили две шайбы. В третьем красно-синие поразили ворота соперника еще трижды.
Счет в серии стал 2-2. Пятая игра состоится 10 марта в Москве.
ЦСКА установил рекорд результативности в плей-офф лиги, сообщили в пресс-службе КХЛ. Предыдущий рекорд армейцев - 6 шайб в ворота столичного «Спартака».
В декабре 2022 года ушел из жизни игравший за ЦСКА, «Зенит» и «Спартак» футболист Сергей Дмитриев, пишет НСН.
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