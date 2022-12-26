Умер бывший игрок «Зенита», ЦСКА и «Спартака» Сергей Дмитриев
Бывший нападающий футбольного клуба «Зенит», чемпион СССР 1984 года в составе петербургской команды Сергей Дмитриев умер на 59-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба клуба.
«Легендарного нападающего сине-бело-голубых не стало 26 декабря. <...> Футбольный клуб "Зенит" приносит искренние соболезнования родным и близким Сергея Игоревича Дмитриева», - говорится в заявлении пресс-службы.
Как отметили в «Зените», Дмитриев дебютировал в основном составе команды в 1982 году, и уже через два года 20-летний футболист стал самым молодым чемпионом СССР в составе петербургской команды. В 1989 году Дмитриев покинул «Зенит» и выступал в том числе за московские «Динамо» и ЦСКА, испанский «Херес», израильский «Хапоэль». Позже игрок вернулся в петербургский клуб: Дмитриев играл за команду в 1995-1996 годах.
С 2001 года спортсмен начал тренерскую карьеру и сотрудничал в том числе с петербургским «Динамо», махачкалинским «Анжи», нижегородским «Спартаком».
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