Умер бывший игрок «Зенита», ЦСКА и «Спартака» Сергей Дмитриев

«Легендарного нападающего сине-бело-голубых не стало 26 декабря. <...> Футбольный клуб "Зенит" приносит искренние соболезнования родным и близким Сергея Игоревича Дмитриева», - говорится в заявлении пресс-службы.

Как отметили в «Зените», Дмитриев дебютировал в основном составе команды в 1982 году, и уже через два года 20-летний футболист стал самым молодым чемпионом СССР в составе петербургской команды. В 1989 году Дмитриев покинул «Зенит» и выступал в том числе за московские «Динамо» и ЦСКА, испанский «Херес», израильский «Хапоэль». Позже игрок вернулся в петербургский клуб: Дмитриев играл за команду в 1995-1996 годах.

С 2001 года спортсмен начал тренерскую карьеру и сотрудничал в том числе с петербургским «Динамо», махачкалинским «Анжи», нижегородским «Спартаком».

