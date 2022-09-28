TSN: Канадских хоккеистов призвали покинуть Россию и Белоруссию
Пресс-секретарь главы МИД Канады Адриан Бланшар заявил, что канадские спортсмены, решившие играть и сотрудничать с Россией и Белоруссией, должны объяснить свои решения общественности, передаёт TSN.
По его словам, канадцы должны избегать любых поездок в эти страны, о чём «предельно ясно» выразилось канадское правительство.
«Если спортсмены находятся в России или в Белоруссии, они должны уехать сейчас. Наши возможности по предоставлению консульских услуг могут стать крайне ограниченными», - подчеркнул Бланшар.
В настоящее время в клубах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) играют 48 канадских хоккеистов и 13 американских.
Ранее посольство США в Москве порекомендовало американским гражданам незамедлительно уехать из России в связи с проводимой в стране частичной мобилизацией, сообщает RT.
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