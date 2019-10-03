ЦСКА проиграл «Эспаньолу» во втором туре Лиги Европы

Матч второго тура Лиги Европы с испанским «Эспаньолом» закончился поражением для московского ЦСКА. Игра закончилась со счетом 0:2.

Первый тайм встречи прошел без голов. Во второй половине игры в ворота россиян прилетело два мяча: на 64-й минуте гол забил Лэй У и на 95-й минуте Виктор Кампусано.

Это проигрыш стал вторым для армейцев рамках группового этапа Лиги Европы. Ранее 19 сентября ЦСКА проиграл «Лудогорцу» со счетом 1:5. В выпуске НСН-СПОРТ эксперты по-разному оценили этот проигранный с разгромным счетом матч ЦСКА.

Напомним, по результатам жеребьевки в групповом этапе еврокубка ЦСКА помимо «Лудогорца» и «Эспаньола» сыграет с «Ференцварош» (Венгрия).



